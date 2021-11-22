Çiftleşme dönemindeki zararlı böcekleri baştan çıkaran ''seksi bitki'' üretildi!
İspanya'nın Valencia Teknik Üniversitesi'ndeki Bitki Moleküler ve Hücre Biyolojisi Enstitüsü'nde tarım alanlarında zehirli böcek ilacı kullanımını azaltmak için, genetiği değiştirilmiş bitkiler üretti.
Tarım alanlarında zehirli böcek ilacı kullanımını azaltmak için bilim insanları zararlı böcekleri baştan çıkaran genetiği değiştirilmiş bitkiler üretti. Çiftleşme için gerekli feromonu üretebilen "seksi bitkiler" erkeklerin dişileri bulmasını zorlaştırıyor.
Araştırmacılar "seksi bitkiler" diye niteledikleri bu yöntemle erkeklerin kafasını karıştırmayı ve üremelerini engellemeyi hedefliyor.
Independent Türkçe'nin aktardığı bilgiye göre; bitkilere zararlı böcekler çiftleşme dönemleri boyunca bahçelerde ve tarımsal alanlarda dolaşarak dişileri arıyor. Sonunda feromonların büyüsüne kapılan erkekler bu kimyasalları takip ederek dişilere ulaşıyor. Yavruladıktan sonra sayısı artan böcekler yaprakları çiğniyor, sapları oyuyor ve ekinler için zararlı patojenleri yayıyor.
Öte yandan birçok uzman, bunları kontrol altına almak için kullanılan ve pestisit adı verilen ilaçların sağlığa ve çevreye zararlı olduğunu ifade ediyor. Bu nedenle İspanya Ulusal Araştırma Konseyi ve Valensiya Politeknik Üniversitesi'nden bilim insanları, pestisit kullanım ihtiyacını azaltacak bitkileri üretti.