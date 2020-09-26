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  3. 26 Eylül 2020 12:51

Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı

Erzurum’un İspir ilçesi Çoruh vadisinde 20’den fazla dağ keçisi görüntülendi.

Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı

Yaban hayatı açısından Erzurum’un en zengin ilçelerinden biri olan İspir’de Çoruh Vadisi'ne inen dağ keçileri, sarp kayalıklarda gezindi. 

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Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı

Çoruh Vadisi’ni çevreleyen dağların sarp kayalıklarında oyunlar oynayan keçileri gören vatandaşlar görüntülerini çekti. 

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Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı

Belgeselleri aratmayan görüntülerin yaşandığı Çoruh Vadisinde bir süre gezen keçiler, daha sonra gözden kayboldu.

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Çoruh Vadisi'ndeki dağ keçisi sürüsünün görüntüsü belgeselleri aratmadı

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