Dehşete düşüren olaylar: Tavandan yılanlar döküldü
Yeni taşındıkları evlerinde, çatının sızdırdığından şikayet eden aile aylar sonra şoke eden gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı.
ABD'nin Georgia eyaletinde yaşayan bir aile, çatının sızdırdığından şikayet ediyordu. Aile fertleri, aylar sonra çatı çöktüğü zaman ise tavanlarında yılanların yaşadığını keşfetmenin dehşetini yaşadılar.
Harry Pugliese, karısı Susan ve 13 yaşındaki üvey kızı, Lafayette'teki yeni evlerine taşındıktan sadece bir ay sonra, ev sahibi John Stafford'u tavandaki sızıntı hakkında uyardı.
DEHŞETE DÜŞÜREN KEŞİF
Pugliese, ev sahibi Stafford'ın konuyu hiçbir zaman dikkate almadığını söyledi. Pugliese ailesini dehşete düşüren keşif ise geçen hafta geldi.
Harry Pugliese ve eşi, tavanın bir kısmı büyük bir gürültüyle çöktüğünde, yukarıda yaşayan en az dört tane keme yılanı olduğunu gördüklerinde, hayatlarının şokunu yaşadı.
ARI KOVANI DA VAR
Harry, yılanların yanı sıra evin arka tarafındaki arı kovanının görüntülerini de paylaştı. Pugliese, Stafford'dan çatıyı tamir etmesini aylardır istediğini söyledi, ancak Stafford onarımlar için parası olmadığını iddia etti.