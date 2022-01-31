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  4. Deniz kaplumbağalarının tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Deniz kaplumbağalarının tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi

Atlantik'ten 110 milyon yıl önce göç ederek Akdeniz'e gelen deniz kaplumbağaları, atık plastikler, petrol sızıntıları ve kontrolsüz balıkçılık ve küresel iklim değişikliği tehdidi altında yaşıyor.

Deniz kaplumbağalarının tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi - Resim: 1

Tarihi kitabelerde ve arkeolojik eserlerde bilge, yol gösterici, barış elçisi olduğu düşünülen deniz kaplumbağaları, buzulların erimesiyle Akdeniz'e gelerek burada oluşan kumsallarda varlıklarını günümüze kadar sürdürdü.

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Deniz kaplumbağalarının tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi - Resim: 2

Deniz kaplumbağalarının yaşamı, son 70 yılda plastik atıklar, petrol sızıntıları, termik santrallerin yarattığı kirlilik ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tehdit altına girdi.

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Deniz kaplumbağalarının tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi - Resim: 3

Araştırmalar, Akdeniz'deki atıkların yüzde 95'ini plastik maddelerin oluşturduğunu, Akdeniz'de bir kilometrekarede 5 milimetreden küçük 1,25 milyon plastik parça bulunduğunu gösteriyor.

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Deniz kaplumbağalarının tehlikeli yolculuğu böyle görüntülendi - Resim: 4

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla deniz ve kumsallarda yaşanan sıcaklık değişimleri ise deniz kaplumbağalarının yuva yapma davranışlarını ve cinsiyetlerini etkiliyor.

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