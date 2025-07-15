Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi
Balıkesir'de beslediği kazlar sahile inip denizde yüzdüğü için CİMER'e kadar şikayet edilen 65 yaşındaki vatandaşın kazlarına "kümes hapsi" verildi. Kazların sahibi 8 kazının kümese kapatıldıktan sonra öldüğünü söyledi.
Balıkesir'de yaşayan M.K.'in (65), kafesinin bahçesindeki otları yemesi (biçmesi) için aldığı 2 kaz yıllar içinde üreyince hayvanların sayısı 30’a ulaştı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu.
Ancak bu durumdan rahatsız olanlar şikayette bulununca yetkililer, M.K.’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Yaklaşık 1 ay önce, şikayet üzerine kümese kapatılan kazlardan 8’inin öldüğü iddia edildi.
Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası M.K., çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren M.K.'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. M.K., bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.
Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.