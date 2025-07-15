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  4. Denize girdikleri için CİMER'e şikayet edilen kazlara hapis cezası verildi!

Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi

Balıkesir'de beslediği kazlar sahile inip denizde yüzdüğü için CİMER'e kadar şikayet edilen 65 yaşındaki vatandaşın kazlarına "kümes hapsi" verildi. Kazların sahibi 8 kazının kümese kapatıldıktan sonra öldüğünü söyledi.

Kaynak: DHA
Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi - Resim: 1

Balıkesir'de yaşayan M.K.'in (65), kafesinin bahçesindeki otları yemesi (biçmesi) için aldığı 2 kaz yıllar içinde üreyince hayvanların sayısı 30’a ulaştı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkıp, sahile inerek denize giren kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı oldu. 

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Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi - Resim: 2

Ancak bu durumdan rahatsız olanlar şikayette bulununca yetkililer, M.K.’ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Yaklaşık 1 ay önce, şikayet üzerine kümese kapatılan kazlardan 8’inin öldüğü iddia edildi.

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Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi - Resim: 3

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası M.K., çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren M.K.'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. M.K., bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.

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Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi - Resim: 4

 Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi.

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