Denizde yüzdükleri için şikayet edilen kazlara kümes hapsi verildi

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası M.K., çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi’nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren M.K.'in çiftlik hayatı, 11 yıl önce, arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. M.K., bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı.