Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar
Son dönemde peş peşe depremlerin yaşandığı Bursa'nın Gemlik körfezi bu sefer sevimli konuklarıyla gündemde. Marmara Denizi'nin gerçek sahipleri Gemlik Körfezi'nde ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
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Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.
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Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu.
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Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları, balıkçı vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
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