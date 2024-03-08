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  4. Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar

Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar

Son dönemde peş peşe depremlerin yaşandığı Bursa'nın Gemlik körfezi bu sefer sevimli konuklarıyla gündemde. Marmara Denizi'nin gerçek sahipleri Gemlik Körfezi'nde ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar - Resim: 1
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Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar - Resim: 2

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı sahilinde ortaya çıkan yunuslar görsel şölen oluştururken, o anlar balıkçılar tarafından kaydedildi.

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Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar - Resim: 3

Gemlik Narlı sahilinde ortaya çıkan yunus balıkları görsel şölen oluşturdu. 

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Depremlerle sarsılan Gemlik Körfezi'nde dikkat çeken anlar - Resim: 4

Bir süre suyun üstüne zıplayan yunus balıkları, balıkçı vatandaşlar tarafından kaydedildi. Sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.

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