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  3. 09 Aralık 2020 10:20

Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...

Kahramanmaraş'ta büyükbaş besi ahırının çalışanları günlük kontrol için ahıra girdiklerinde yerde yatan 700 kilogram ağırlığındaki boğayı gördüklerinde şoke oldular. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ortaya çıktı.

Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...

Kahramanmaraş'ta büyükbaş besi ahırının çalışanları günlük kontrol için ahıra girdiklerinde yerde yatan 700 kilogram ağırlığındaki boğayı gördüklerinde şoke oldular. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ortaya çıktı. Bakın yüzlerce kiloluk hayvan nasıl yılan tarafından telef edildi?

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Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...

İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

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Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...

Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.

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Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...

Bunun üzerine çalışanlar durumu, veteriner hekime bildirdi. Hekimin yaptığı kontrolde hayvanın telef olduğu belirlendi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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