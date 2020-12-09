Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...
Kahramanmaraş'ta büyükbaş besi ahırının çalışanları günlük kontrol için ahıra girdiklerinde yerde yatan 700 kilogram ağırlığındaki boğayı gördüklerinde şoke oldular. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ta büyükbaş besi ahırının çalışanları günlük kontrol için ahıra girdiklerinde yerde yatan 700 kilogram ağırlığındaki boğayı gördüklerinde şoke oldular. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ortaya çıktı. Bakın yüzlerce kiloluk hayvan nasıl yılan tarafından telef edildi?
İlçeye bağlı Kurucuova Mahallesi'nde Cuma Horasan'a ait büyükbaş besi ahırının çalışanları, günlük kontrollerinde yaklaşık 700 kilogram ağırlığındaki bir büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz halde yattığını gördü.
Daha sonra ahırın güvenlik kamerasını inceleyen çalışanlar, hayvanın yılan tarafından sokulması sonucu telef olduğunu tespit etti.