Dev yılan yüzlerce kiloluk boğayı...

Kahramanmaraş'ta büyükbaş besi ahırının çalışanları günlük kontrol için ahıra girdiklerinde yerde yatan 700 kilogram ağırlığındaki boğayı gördüklerinde şoke oldular. Gerçekler ise güvenlik kamerası görüntülerini izleyince ortaya çıktı. Bakın yüzlerce kiloluk hayvan nasıl yılan tarafından telef edildi?