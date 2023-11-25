Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı
Keban Baraj Gölü'nde dinozorlar döneminden günümüze kadar yaşayan Sibirya Mersin balığı balıkçıların ağlarına takıldı. Dinozorlar döneminden günümüze gelen bu balığın havyarı 2 milyon TL'ye alıcı buluyor.
Kaynak: İHA
Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.
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Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 1
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00 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor.
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Elazığ’da balıkçıların ağına takılan Mersin balığının havyarının 2 milyona kadar satıldığı kaydedildi.
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