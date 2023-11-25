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  4. Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı

Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı

Keban Baraj Gölü'nde dinozorlar döneminden günümüze kadar yaşayan Sibirya Mersin balığı balıkçıların ağlarına takıldı. Dinozorlar döneminden günümüze gelen bu balığın havyarı 2 milyon TL'ye alıcı buluyor.

Kaynak: İHA
Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı - Resim: 1

Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı. 

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Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı - Resim: 2

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 1

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Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı - Resim: 3

00 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor. 

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Dinozorlar çağından gelen 2 milyon TL'lik bu canavar Türkiye'de yakalandı - Resim: 4

Elazığ’da balıkçıların ağına takılan Mersin balığının havyarının 2 milyona kadar satıldığı kaydedildi.

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