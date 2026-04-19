Dip çamuru temizlendi, Marmara'nın en sevimli çetesi yeniden ortaya çıktı!

İzmit Körfezi’nde yürütülen dip çamuru temizliği çalışmalarının ardından deniz yaşamındaki hareketlilik dikkat çekti. Proje kapsamında deniz tabanından 1,8 milyon metreküp çamur çıkarılırken, uzun süredir bölgede gözlemlenemeyen yunuslar da yeniden ortaya çıktı. Körfezde kaydedilen görüntülerde yunusların su yüzeyinde adeta dans edercesine yüzdüğü anlar ise temizliğin deniz ekosistemine yansımasını gözler önüne serdi.