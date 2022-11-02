Diyarbakır'da keşfedilen mağarada yeni bir canlı türü bulundu
Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde yol çalışması sırasında bulunan mağarada yeni bir böcek cinsi ortaya çıktı.
Diyarbakır'da yeni bir böcek türü keşfedildi.
Dicle ilçesinde geçen yıl Nisan ayında belediye tarafından yol çalışması yapıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sırasında bir mağara bulundu. Mağaranın bulunmasından haberdar olan Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar ile Doç. Dr. Sadreddin Tusun, birkaç öğretim üyesiyle bölgeye giderek inceleme yaptı. Mağara içerisinde çalışma yapan Prof. Dr. Satar ve Doç. Dr. Tusun, birden fazla böcek türü buldu.
Böcekleri toplayan ekip, moleküler analizi ve diğer sonuçlar için İspanya’da Doç. Dr. Alberto Sendra Mocholi ve ekibine ile ortak çalışma yaptı. Yapılan çalışmada böceğin yeni bir cins olduğu ortaya çıktı.
Böceğin cinsine Anatoliacampa adı verilirken türüne ise hem ilçenin hem de üniversitenin adı dolayısıyla ‘Anatoliacampa diclensis’ ismi verildi. Bu çalışma ayrıca Almanya’da önemli bir bilimsel dergi olan ‘Zoologischer Anzeiger’de de yayımlandı.
BU YENİ CİNS TANIMLANMIŞ OLDU’
Prof. Dr. Ali Satar, ilçe belediyesi ve çalışanlarının bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, “Doç. Dr. Sadreddin Tusun ile birlikte bu mağara içerisinde çalışmalar yaptık. Birkaç böcek türü bulduk. Buranın ekosistemi başka, yaşam alanı da farklı. Daha önce kimse girmediği için bizim de ilgimizi çok çekti. Çok farklı bir ortamdı, birkaç böcek bulduk. Tanımlamada birinin içinden çıkamadık. Bunun için de moleküler analizler gerekiyordu. İspanyol arkadaşlarımızla daha önce çalışmış olduğumuz analizler için yardım istedik. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldular. Böylelikle bu yeni cins tanımlanmış oldu. Bu türün ismi de bizim talebimiz doğrultusunda ‘Anatoliacampa diclensis’ yeni tanımlanan bu cinsi ismi de Anatoliacampa olarak adlandırıldı. Campa ismi bütün bulunan bu böcek grubunun sonuna eklenen bir isim. Biraz farklı gelebilir. Anatolia cinsinin ismini koymak istedik. ‘diclensis’ ismi de hem ilçemizi hem de üniversitemizi tanımlıyor. İnşallah bunun devamı da gelecek” diye konuştu.