Diyarbakır'da keşfedilen mağarada yeni bir canlı türü bulundu

BU YENİ CİNS TANIMLANMIŞ OLDU’

Prof. Dr. Ali Satar, ilçe belediyesi ve çalışanlarının bu konuda kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade ederek, “Doç. Dr. Sadreddin Tusun ile birlikte bu mağara içerisinde çalışmalar yaptık. Birkaç böcek türü bulduk. Buranın ekosistemi başka, yaşam alanı da farklı. Daha önce kimse girmediği için bizim de ilgimizi çok çekti. Çok farklı bir ortamdı, birkaç böcek bulduk. Tanımlamada birinin içinden çıkamadık. Bunun için de moleküler analizler gerekiyordu. İspanyol arkadaşlarımızla daha önce çalışmış olduğumuz analizler için yardım istedik. Sağ olsunlar onlar da bize yardımcı oldular. Böylelikle bu yeni cins tanımlanmış oldu. Bu türün ismi de bizim talebimiz doğrultusunda ‘Anatoliacampa diclensis’ yeni tanımlanan bu cinsi ismi de Anatoliacampa olarak adlandırıldı. Campa ismi bütün bulunan bu böcek grubunun sonuna eklenen bir isim. Biraz farklı gelebilir. Anatolia cinsinin ismini koymak istedik. ‘diclensis’ ismi de hem ilçemizi hem de üniversitemizi tanımlıyor. İnşallah bunun devamı da gelecek” diye konuştu.