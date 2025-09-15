Doğanın en vahşi canlısı iş başında: Bu görüntüler Türkiye'den geldi
Tunceli'nin 42 bin hektarlık Munzur Vadisi Milli Parkı, birçok yaban hayvanının yaşam alanı olmasına rağmen yoğun araç ve meraklı insanların baskısı yüzünden tehdit altında...
Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Munzur Vadisi Milli Parkı, vaşak, yaban keçisi, tilki, kurt, sansar, su samuru, porsuk, sincap, tavşan, yaban domuzu, ur kekliği, çengel boynuzlu dağ keçisi ve ayı gibi birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Türkiye’de en fazla yaban keçisinin yaşadığı bölge olarak bilinen vadide, yöre halkının duyarlılığı ve kaçak avcılıkla mücadelenin artmasıyla yaban keçilerinin sayısı yükseliyor.
Ancak PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarına göre sadece ocak ayından bu yana vadiye yaklaşık 2 milyon araç giriş yaptı.
Dağlarda ve dere yataklarında suyun azalmasıyla Munzur Nehri’ne inmek zorunda kalan ve yol kenarlarındaki kayalıklarda tuz ihtiyaçlarını gidermeye çalışan yaban keçileri, araç trafiği ve insan baskısıyla strese girerek ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanmaya başladı.