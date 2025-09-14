Doğanın kamuflaj ustası ''Puhu'' Sivas'ta görüntülendi

"Bu kadar büyük baykuş, ufak fare gibi kemirgenlerle beslenmiyor"

Aslan, Kuş fotoğrafçıları için görüntülenmesi çok zor bir kuş türü olduğunu ifade ederek "Türkiye'de 10 farklı baykuş türü bulunuyor. Bunlardan en büyüğü de halk arasında bilinen adıyla 'Puhu'. Çok büyük bir kuş ve gövdesi neredeyse bir tilki kadar. Kuş fotoğrafçıları için çok zor görüntülenen bir tür. Yaşadığı alanlar dik yamaçlar ve kayalık bölgeler. Genellikle insana çok yanaşmayan ve insandan uzak durmaya çalışan bir hayvan. Bu yüzden de insanlar tarafından pek gözlemlenemiyor. Ben Sivas'ın kuzey bölgesinde bu hayvanı görüntüledim. Tam bir konum vermek istemiyorum belki görmek isteyenler, merak edenler hayvanı huzursuz edip yuvasından kaçmasına neden olmasınlar diye. Görüntülediğim kuş çok büyüktü, kanat boyu yaklaşık 2 metreye kadardı, vücudunun uzunluğu da yaklaşık 75 santimetre kadardı. Yaptığım araştırmalarda gördüm ki 4 kiloya kadar da ağırlığı çıkabilen bir hayvan. Bu özellikleriyle de Türkiye'deki diğer baykuşların önüne geçiyor. Bu kadar büyük baykuş, ufak fare gibi kemirgenlerle beslenmiyor. Tavşan gibi canlıları avlayıp onlarla besleniyor" diye konuştu.