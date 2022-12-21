Donmuş gölde suya düşen atın mucize kurtuluşu

Wisconsin eyaletinde ahırdan kaçan bir at, Pazar günü yakındaki donmuş Wood Gölü’nün üzerindeki buzun kırılmasıyla donma noktasına yakın soğuk suya düştü. D.J. Ryan adlı çevre sakini ve arkadaşları, kendilerine haber verilir verilmez hemen kurtarma çalışmalarına başladıklarını ifade ederek birkaç deneme sonrasında ancak başarılı olduklarını belirtti.