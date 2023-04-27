Dünyanın en büyük kedisi sosyal medyada beğeni rekorları kırıyor
Rusya’nın Stary Oskol kentinde yaşayan "Dünyanın en büyük kedisi" sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.
Dünya’nın en çok sevilen hayvanlarından biri olan kedilerin çok çeşitli türleri olurken Rusya'da görülen dünyanın en büyük kedisi görenleri hayrete düşürüyor.
Yuliya Minina’nın sahibi olduğu kedi ile Rusya'nın Stary Oskol kentinde yaşıyor ve mahallede viral bir sansasyon yaratıyor. En az 12 kilogram olan ve 2 yaşındaki bir çocuk kadar uzun olan kediye "dünyanın en büyük kedisi" lakabı verildi.
Yuliya'nın paylaştığı bir videoda kedinin reflektörlü güneş gözlüğü ve siyah kapşonluyla havalı bir görünüm sergilediği görüldü. Kedinin direksiyonda geçerek araba kullanıyormuş gibi görüntüsü sosyal medyada çokça beğeni aldı.
Kefir'in şoför bakışına atıfta bulunan biri, "Ne kadar muhteşem bir taksi şoförü!" yorumunu yaptı.
Bir başkası, "Beni gezdirin lütfen" diye alay etti ve üçüncüsü şöyle yazdı: "Bu benim, şefi Maybach'la havaalanına götürüyorum."