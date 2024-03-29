Dünyanın en iyi doğa fotoğrafları belli oldu
Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri (World Nature Photography Awards) sahiplerini buldu. İşte dünyanın en iyi doğa fotoğrafları...
BİRİNCİ SEÇİLEN FOTOĞRAF
Fotoğrafçı Tracey Lund, İskoçya'nın Shetland Adaları açıklarında balık tutan sümsük kuşlarını gösteren bu fotoğrafla Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'nde birincilik ödülünü aldı.
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Afrika mandasının üzerinde oturan sarı gagalı öküzkakanın fotoğrafı, kuş davranışları kategorisinde gümüş ödül aldı.
Fotoğraf: Lakshitha Karunarathhna
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Celia Kujala, Meksika'nın Baja California eyaletindeki Coronado Adaları açıklarında çöplerle oynayan bir deniz aslanı yavrusunun bu fotoğrafıyla, doğa foto muhabirliği kategorisini kazandı.
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Kenya'nın Doğu Rift Vadisi'ndeki bir gölet kenarındaki leoparın bu fotoğrafı, Richard Li'ye siyah beyaz kategoriyi kazandırdı.
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