Eli kürekli vatandaş, aç kurtları köye indiklerine pişman etti
Kars Susuz’da aç kalan kurtlar, besici Salih Uzgur’un bahçesine girerek köpeklere saldırdı. Yavru köpeği ağzına alan kurdu fark eden Uzgur, eline aldığı kürekle vahşi hayvanların üzerine yürüdü. "Ayağım kaydı ama korkmadım" diyen cesur besicinin köpeklerini kurtardığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: DHA
Doğu Anadolu'da etkili olan ağır kış şartları, kurtları kapı önlerine kadar getirdi. Kars'ın Susuz ilçesi İnönü Mahallesi'nde yaşayan besici Salih Uzgur, gece saatlerinde ahır temizliği yaparken duyduğu köpek havlamalarıyla dışarı fırladı.
Gördüğü manzara ise dondurucu soğuktan daha ürkütücüydü: İki kurt, büyük köpeğiyle boğuşurken; üçüncü bir kurt yavru köpeği ağzına almış götürüyordu.
Hiç tereddüt etmeden eline geçen ilk şeyi, bir temizlik küreğini alan Uzgur, kurtların üzerine doğru koşmaya başladı.
Uzgur'un kararlı gelişini gören kurtlar, yavru köpeği bırakarak kaçmaya başladı.
