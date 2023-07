En büyük hayali köpek olmaktı... 22 bin dolar harcadı ve oldu!

News.com.au'nun haberine göre, Toco, yeni görünümüyle ilk kez kamusal alana çıktı. 'Hayvan olmak istiyorum' (I want to be an animal) YouTube kanalında yayınlanan videolarda, Toco'nun tasmayla yürüyüşe çıktığı, parktaki diğer köpekleri kokladığı ve yerde yuvarlandığı kameraya yansıdı. Haberde, diğer köpeklerin Toco'nun 'doğuştan köpek' olmadığını fark edip etmediğinin bilinmediği yorumu yapıldı. Videonun başında, "Bir İskoç çoban köpeği oldum; çocukluğumdan bu yana kurduğum hayali gerçekleştirdim" ifadeleri yer aldı.