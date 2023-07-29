En büyük hayali köpek olmaktı... 22 bin dolar harcadı ve oldu!

Toco, geçen yıl Daily Mail'e verdiği demeçte, "Hobilerimin bilinmesini istemiyorum, özellikle de birlikte çalıştığım kişiler tarafından. Köpek olmak istemenin garip olduğunu düşünüyorlar. Ben de bu sebepten gerçek yüzümü gösteremiyorum" demişti. Toco, Mirror'a verdiği bir demeçte ise "Arkadaşlarıma nadiren anlatıyorum çünkü garip olduğumu düşünecekler. Arkadaşlarım ve ailem hayvan olduğumu öğrendiklerinde çok şok olmuş görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı. Toco, ilk defa eylül ayında evinden çıkmış, halkın arasına karışmadan evinin arka bahçesinde dolaşmıştı. Bu görüntüler de YouTube kanalında yayınlanmıştı. Reklamlar ve filmler için kostüm hazırlayan Japon firması Zeppet 22 bin dolar tutan kostümü 40 günde hazırlamıştı. (DIŞ HABERLER)