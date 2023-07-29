En büyük hayali köpek olmaktı... 22 bin dolar harcadı ve oldu!
Japonya'da bir sosyal medya fenomeni köpek gibi görünmek için 22 bin dolar harcayarak gerçekçi bir köpek kostümü yaptırdı ve boynunda tasmasıyla sokakta dolaştı...
Japonya'da bir kişi, köpek gibi görünmek için 22 bin dolar harcayarak 'hiper gerçekçi' bir köpek kostümü yaptırdı. Tam adı açıklanmayan ve 'Toco' olarak bilinen adam, 'hayvan olma' hayalini gerçekleştirerek sokakta ilk yürüyüşüne çıktı ve diğer köpeklerle iletişim kurdu. Yaklaşık 30 bin aboneli YouTube hesabında paylaşılan görüntülerde Toco'nun dört ayak üzerinde oynadığı ve ödül maması için çeşitli oyunlar yaptığı görüldü.
News.com.au'nun haberine göre, Toco, yeni görünümüyle ilk kez kamusal alana çıktı. 'Hayvan olmak istiyorum' (I want to be an animal) YouTube kanalında yayınlanan videolarda, Toco'nun tasmayla yürüyüşe çıktığı, parktaki diğer köpekleri kokladığı ve yerde yuvarlandığı kameraya yansıdı. Haberde, diğer köpeklerin Toco'nun 'doğuştan köpek' olmadığını fark edip etmediğinin bilinmediği yorumu yapıldı. Videonun başında, "Bir İskoç çoban köpeği oldum; çocukluğumdan bu yana kurduğum hayali gerçekleştirdim" ifadeleri yer aldı.
Toco, YouTube kanalının girişinde, Japoncadan çevrilen bir dizi yazılı bilgi de paylaştı. Bu bilgilerde, "Sizinle tanıştığımıza memnun oldum. Sert bir İskoç çoban köpeği oldum çünkü hayvan olmak istedim. Lütfen görmek istediğiniz video için talebinizi yorumlara yazın" ifadeleri kullanıldı. Toco ayrıca 'tanıdığı insanlar tarafından yargılanmamak için insan kimliğini gizlediğini' de yazdı.
Toco, geçen yıl Daily Mail'e verdiği demeçte, "Hobilerimin bilinmesini istemiyorum, özellikle de birlikte çalıştığım kişiler tarafından. Köpek olmak istemenin garip olduğunu düşünüyorlar. Ben de bu sebepten gerçek yüzümü gösteremiyorum" demişti. Toco, Mirror'a verdiği bir demeçte ise "Arkadaşlarıma nadiren anlatıyorum çünkü garip olduğumu düşünecekler. Arkadaşlarım ve ailem hayvan olduğumu öğrendiklerinde çok şok olmuş görünüyordu" ifadelerini kullanmıştı. Toco, ilk defa eylül ayında evinden çıkmış, halkın arasına karışmadan evinin arka bahçesinde dolaşmıştı. Bu görüntüler de YouTube kanalında yayınlanmıştı. Reklamlar ve filmler için kostüm hazırlayan Japon firması Zeppet 22 bin dolar tutan kostümü 40 günde hazırlamıştı. (DIŞ HABERLER)