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Enkaz altında kalan kediye tam 49 gün sonra ulaşıldı

Kahramanmaraş'ta yaşamını sürdüren Dina ailesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki depremlerde enkazda kalan "Han" isimli kedilerini 49 gün sonra yıkıntıların altında buldu.

Enkaz altında kalan kediye tam 49 gün sonra ulaşıldı - Resim: 1

Turizm işiyle uğraşan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Nida Dina, depreme kızı Nil Beril Taşgetiren ve British silver cinsi 2 yaşındaki "Han" isimli kedisiyle Onikişubat ilçesindeki Reyhan Kent 1 Apartmanı`nda bulunan evlerinde yakalandı. Dina, ilk depremde hasar gören evlerinden kızıyla birlikte çıktı ancak kedileri gelmedi.

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Enkaz altında kalan kediye tam 49 gün sonra ulaşıldı - Resim: 2

Aynı gün ikinci depremde yıkılan 11 katlı binanın enkazında kalan kediye ulaşılamadı. Yaklaşık 40 gün yıkılan binanın enkazının yanında aracının içinde kalan ve kedisini arayan Nida Dina, depremden 49 gün sonra binanın yıkıntısında "Han"ı bulmanın sevincini yaşadı.

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Enkaz altında kalan kediye tam 49 gün sonra ulaşıldı - Resim: 3

Yürüyemeyen ve ayağında kırıklar bulunan kedinin tedavisine başlandı.

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Enkaz altında kalan kediye tam 49 gün sonra ulaşıldı - Resim: 4

Dina, kedisini bulmak için insanlara fotoğrafını gösterdiğini ancak bir türlü ulaşamadıklarını söyledi.

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