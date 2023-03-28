Enkaz altında kalan kediye tam 49 gün sonra ulaşıldı

Turizm işiyle uğraşan 36 yaşındaki bir çocuk annesi Nida Dina, depreme kızı Nil Beril Taşgetiren ve British silver cinsi 2 yaşındaki "Han" isimli kedisiyle Onikişubat ilçesindeki Reyhan Kent 1 Apartmanı`nda bulunan evlerinde yakalandı. Dina, ilk depremde hasar gören evlerinden kızıyla birlikte çıktı ancak kedileri gelmedi.