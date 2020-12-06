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  3. 06 Aralık 2020 23:27

Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

GOLF SOPASIYLA MÜDAHALE ETTİ Suda dolaşan yılana müdahale etmek isteyen adam, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için golf sopası kullandı.

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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

Korku saçan o anlar ise sosyal medyada 2 milyondan fazla görüntülendi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!

Filipinler'in Mindanao adası sakinleri, pirinç tarlasında ilginç derecede büyük bir kobra yılanı görünce şaşkına döndü. Panikleyen köylüler, kobra yılanını öldürünce içinde başka bir yılanın olduğunu fark etti.

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