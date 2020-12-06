Evin tuvalet klozetinden çıkan yılan hayrete düşürdü!
ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
ABD'nin Teksas eyaletinde kaydedilen video izleyenleri hayrete düşürdü. Evin tuvaletindeki klozetten çıkan yılan bu kadarına pes dedirtti. Korkunç anların kaydedildiği video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.
GOLF SOPASIYLA MÜDAHALE ETTİ Suda dolaşan yılana müdahale etmek isteyen adam, yılanı bulunduğu yerden çıkarmak için golf sopası kullandı.
Korku saçan o anlar ise sosyal medyada 2 milyondan fazla görüntülendi. HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN