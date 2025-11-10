Evlerimizin 4 ayaklı canları artık hayatımızı kurtarabilir

Dernek olarak gönüllülüğe açık olduklarını vurgulayan Toprak, "Bu eğitimleri gönüllü olarak, tamamen ücretsiz şekilde yürütüyoruz. Gönüllü arkadaşların bize katılması, bu branşın yaygınlaşması açısından çok önemli. AFAD tarafından akredite bir derneğiz. Arama kurtarma köpeği yetiştirmek isteyen herkes Antalya Valiliği veya AFAD İl Müdürlüğü üzerinden bize ulaşabilir. Elimizden gelen bütün desteği sunmaya hazırız" diye konuştu. (DHA)