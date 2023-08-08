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  4. Eyvah! Kedi sahiplerinin ''eşlerini'' çıldırtacak araştırma!

Eyvah! Kedi sahiplerinin ''eşlerini'' çıldırtacak araştırma!

İngiltere'de yapılan bir anket, kedi sahipleriyle ilgili dikkat çekici sonuçları ortaya çıkardı.

Eyvah! Kedi sahiplerinin ''eşlerini'' çıldırtacak araştırma! - Resim: 1

2000 kişinin katıldığı anket çalışmasına katılanların sonuçlarını yayınlayan İngiliz medyası, kedi sahiplerinin eşlerini ve partnerlerini daha çok aldattığını yazdı.

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Eyvah! Kedi sahiplerinin ''eşlerini'' çıldırtacak araştırma! - Resim: 2

Ankete katılanlar arasında kedi sahibi olanların eşlerini en çok aldatanlar olduğu belirtilirken, bunun oranının yaklaşık yüzde 30 olduğu kayıtlara geçti. 

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Eyvah! Kedi sahiplerinin ''eşlerini'' çıldırtacak araştırma! - Resim: 3

Balık sahibi olanların ise yüzde 21’inin eşlerini veya partnerlerini aldattığı aktarıldı.

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Eyvah! Kedi sahiplerinin ''eşlerini'' çıldırtacak araştırma! - Resim: 4

Tavşan sahiplerinin eşlerini aldatma oranının yüzde 16 olduğu duyurulurken, bu oran kuş sahiplerinde yüzde 11, köpek sahiplerinde ise yüzde 9 olarak kayıtlara geçti.

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