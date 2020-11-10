Film gibi takip! Bu balın kilosu 500 TL
Antalya’nın Akseki yaylalarına çıkarak hayvan otlatan ve çobanlık ile arıcılık yapanlar, firari arıların yaptığı balları toplayıp kilosu 500 TL'den satıyor.
Toroslar’ın bin metreyi aşkın yaylalarında arıcılık yapan bazı üreticiler, dağları, ormanları adım adım gezerek, arı kovanlarından oğul vererek ayrılan kaçak arıların ağaç kütükleri, taş aralıkları gibi yerlerde yaptıkları yuvaları arıyor.
Önce arıların yuvalarını tespit eden bal avcıları, daha sonra çeşitli yöntemlerle balları topluyor. Arıcılar, zarar vermeyecek şekilde ağaçları oyuyor ve balı bulundukları yerden çıkarıyor, ardından kaçak arıları yanlarında getirdikleri arı kovanlarına bırakmak için kraliçe arıyı yakalayarak kovana koyuyor.
Akseki ilçesinde amatör olarak arıcılık yapan Yıldırım Çoban, ilkbaharda arılar oğul verdiği zaman kovandan ayrılan arıların yüksek, sarp yerlere veya ağaç kovuklarına girerek yuva yaptıklarını söyledi.
Çoban, "Biz, bölgeyi adım adım dolaşarak bunları tespit ediyoruz ve hasat döneminde ballarını alıyoruz. Almazsak kış döneminde bu arılar telef olur. Bunları kovana alarak diğer kovanlarımızın yanına ekliyoruz" diye konuştu.
GÜNLERCE SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN BALA ULAŞILIYOR
Akseki bölgesinde çiçek türünün oldukça fazla olduğunu ve Akseki’nin balının çok bilindiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:
"Bölgemize ilkbahar dönemi birçok il ve ilçeden binlerce kovan geliyor. Oğul mevsiminde bazı arılar doğada başka yuvalar oluşturuyor. Biz doğadaki bu yuvaları bulmaya çalışıyoruz. Yuvalara ulaşmak saatler, bazen günler sürüyor. Dağı taşı karış karış geziyoruz. Şansımız yaver giderse bazı yuvalarda 2 ila 8 kilogram arasında bal çıkartabiliyoruz. Bazen bulduğumuz yuvadan hiç bal çıkmıyor. İnsan eli değmeden tamamen katkısız olduğu için bu ballar çok yüksek rakamlarla satılıyor"