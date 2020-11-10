Film gibi takip! Bu balın kilosu 500 TL

GÜNLERCE SÜREN ÇALIŞMANIN ARDINDAN BALA ULAŞILIYOR

Akseki bölgesinde çiçek türünün oldukça fazla olduğunu ve Akseki’nin balının çok bilindiğini anlatan Çoban, şöyle konuştu:



"Bölgemize ilkbahar dönemi birçok il ve ilçeden binlerce kovan geliyor. Oğul mevsiminde bazı arılar doğada başka yuvalar oluşturuyor. Biz doğadaki bu yuvaları bulmaya çalışıyoruz. Yuvalara ulaşmak saatler, bazen günler sürüyor. Dağı taşı karış karış geziyoruz. Şansımız yaver giderse bazı yuvalarda 2 ila 8 kilogram arasında bal çıkartabiliyoruz. Bazen bulduğumuz yuvadan hiç bal çıkmıyor. İnsan eli değmeden tamamen katkısız olduğu için bu ballar çok yüksek rakamlarla satılıyor"