Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

'GÖLE SAHİP ÇIKMAZSAK OVAYA DÖNECEK' Bölge halkından Hüseyin Turan, çocukluğunun gölün kıyısındaki Çavuşçu köyde geçtiğini ve bundan yaklaşık 40 yıl önce 185 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu hatırlattı. Şu anda gölün 30 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi: