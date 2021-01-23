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  3. 23 Ocak 2021 13:15

Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

Konya'nın Ilgın ilçesinde kurumaya yüz tutan Çavuşçu Gölü'nde, kış aylarında da flamingolara ev sahipliği yapılıyor.

Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

Doğanhisar Çayı, Çiğil Deresi ve Bulcuk Çayı ile beslenen ve 2- 10 metreye kadar derinliğe sahip Çavuşçu Gölü, bilinçsiz suluma ve son dönemlerdeki yağış yetersizliği nedeniyle kurumaya başladı. 

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Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

Son günlerde havaların soğumasıyla da bazı bölümleri donan gölde, kış olmasına rağmen hala başta flamingo olmak üzere çok sayıda kuşa ev sahipliği yapılıyor.

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Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

'GÖLE SAHİP ÇIKMAZSAK OVAYA DÖNECEK'  Bölge halkından Hüseyin Turan, çocukluğunun gölün kıyısındaki Çavuşçu köyde geçtiğini ve bundan yaklaşık 40 yıl önce 185 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu hatırlattı. Şu anda gölün 30 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi:

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Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde

''Şu an en fazla 30 milyon metreküptür. Onu da biz, geçen yıl nisan aylarında gölden sulamanın yapıldığı köylere tepki koyup, sulama sistemleri oluşturmalarını istedik. Gölde bütün yaban hayatı bitti, ekolojik denge bozuldu ve gölde su kalmadı, diyerek tepkimizi gösterdik. 

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