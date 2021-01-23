Flamingolar, kış ayında da kurumaya yüz tutan gölde
Konya'nın Ilgın ilçesinde kurumaya yüz tutan Çavuşçu Gölü'nde, kış aylarında da flamingolara ev sahipliği yapılıyor.
Doğanhisar Çayı, Çiğil Deresi ve Bulcuk Çayı ile beslenen ve 2- 10 metreye kadar derinliğe sahip Çavuşçu Gölü, bilinçsiz suluma ve son dönemlerdeki yağış yetersizliği nedeniyle kurumaya başladı.
Son günlerde havaların soğumasıyla da bazı bölümleri donan gölde, kış olmasına rağmen hala başta flamingo olmak üzere çok sayıda kuşa ev sahipliği yapılıyor.
'GÖLE SAHİP ÇIKMAZSAK OVAYA DÖNECEK' Bölge halkından Hüseyin Turan, çocukluğunun gölün kıyısındaki Çavuşçu köyde geçtiğini ve bundan yaklaşık 40 yıl önce 185 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu hatırlattı. Şu anda gölün 30 milyon metreküp kapasiteye sahip olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi: