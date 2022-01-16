Flamingolardan Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ndeki Kuş Oteli'nde büyüleyen görüntüler
Türkiye’de ilk 12 sulak alan içerisinde yer alan Hersek Lagünü, bu günlerde kış göçmen kuşlarına ev sahipliği yapmanın hareketliliğini yaşıyor.
Yalova’nın Altınova ilçesinde bulunan, bazı türlerin sonbahar ve kış aylarını geçirmesi dolayısıyla 'Kuş Oteli' olarak bilinen 152 hektarlık lagün, yeni yapılan projelerle de başta Marmara Bölgesi olmak üzere Türkiye’nin önemli sulak alanı haline geldi.
Hersek Lagünü, bu günlerde daha önce görülmeyen bir hareketlilik yaşıyor.
Hersek Lagünü'ndeki son hareketliliklerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, bu yıl binin üzerindeki flamingonun geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu, bunun sebebinin ise iç bölgelerdeki özellikle Van Gölü ve Tuz Gölü’nde yaşanan kuraklık ve çekilmeler olduğunu söyledi.
Yaz aylarında 20 çiftten fazla flamingonun burada ürediği lagünün ÖKA (Önemli Kuş Alanı) olduğunu söyleyen Bülbül, "Flamingolar iç göllerde fazla besin bulamadıkları için lagüne geliyor, bu durum bizi mutlu ediyor. Lagüne gelen doğa severler rahatlıkla flamingoları kuş gözlem kulesine çıkıp gözlemleyebiliyor" dedi.