Flamingolardan Türkiye'nin Marmara Bölgesi'ndeki Kuş Oteli'nde büyüleyen görüntüler

Hersek Lagünü'ndeki son hareketliliklerle ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, bu yıl binin üzerindeki flamingonun geçen yıla göre çok daha fazla olduğunu, bunun sebebinin ise iç bölgelerdeki özellikle Van Gölü ve Tuz Gölü’nde yaşanan kuraklık ve çekilmeler olduğunu söyledi.