Gazetecilerin düşen dronunu boz ayı kurtardı

Dronla burada da ilgilenen ayı, diğer ayıların tehlike verebileceğini sezerek dronu ağzıyla kafesine taşıdı. Dron daha sonra burada Doğal Yaşam Parkı görevlileri tarafından ağzından alınarak kurtarıldı. Ayının dronu ağzına alarak su dolu havuzdan çıkarma anları ise kameralara yansıdı.