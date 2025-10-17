  1. Anasayfa
Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu

Erzurum'da veterinerler tarafından kontrol ve tedavisi yapılan peçeli baykuş, yeniden yaban hayata bırakıldı.

Kaynak: İHA
Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitkin halde bulunan Peçeli Baykuş (Tyto alba), yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya kazandırıldı. 

1 / 3
Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu - Resim: 2

Gece avcılarının en özel türlerinden biri olan Peçeli Baykuş, Erzurum ve çevresinde nadir de olsa gözlemlenebiliyor. 13. Bölge Müdürlüğü olarak yaban hayatını korumaya devam ediyoruz" denildi.

2 / 3
Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu - Resim: 3
3 / 3