Gecelerin avcısı yeniden yaban hayatına kavuştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bitkin halde bulunan Peçeli Baykuş (Tyto alba), yapılan sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya kazandırıldı.