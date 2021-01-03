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  3. 03 Ocak 2021 22:37

Gelibolu'daki bu tilki, sosyal medyada fenomen oldu

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda ziyaretçilerin yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alışan tilki, yüzlerce fotoğrafının paylaşıldığı sosyal medyada fenomen hale geldi.

Gelibolu'daki bu tilki, sosyal medyada fenomen oldu

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Eceabat ilçesi sınırları içerisindeki Tarihi Gelibolu Yarımadası'na ilk olarak 2017 yılında görülen bir tilki, Tarihi Alan'ı ziyarete gelen vatandaşların yiyecek vermesi nedeniyle insanlara alıştı. 

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Gelibolu'daki bu tilki, sosyal medyada fenomen oldu

Yanına yaklaşıldığında kaçmayan tilkiyi bölgeyi gezenler de görüntüleme imkanı buluyor. 

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Gelibolu'daki bu tilki, sosyal medyada fenomen oldu

Şimdiye kadar yüzlerce fotoğrafı çekilen ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan tilki, bu sayede sosyal medya fenomeni haline geldi.

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Gelibolu'daki bu tilki, sosyal medyada fenomen oldu

Fotoğrafları binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından begenilen tilki, 2020'nin son gününde ise, Tarihi Alan'daki şehitiklerin fotoğrafını çeken arkadaşlar Bora Yetimoğlu, Devrim Gürkan ve Cihan Kurnaz'ın karşısına çıktı. 

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