Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de...
Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Sivas'ta Afrika'yı andıran görüntüler ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası Sivas'ta hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaştı.
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Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, büyükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.
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Türkiye'nin en önemli hayvancılık kentlerinden birisi olan Sivas'ta yaylıma çıkan, halk dilinde camız olarak bilinen manda ve inekler, sıcak havadan korunmak için Kızılırmak'a girip serinledi.
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Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen Kızılırmak'a giren manda ve ineklerin görüntüleri, belgeselleri aratmadı.
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