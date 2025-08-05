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  4. Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de...

Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de...

Termometrelerin 40 dereceye ulaştığı Sivas'ta Afrika'yı andıran görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de... - Resim: 1

Tüm yurdu etkisi altına alan sıcak hava dalgası sonrası Sivas'ta hava sıcaklığı 40 dereceye kadar ulaştı.

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Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de... - Resim: 2

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, büyükbaş hayvanları olumsuz etkiledi.

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Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de... - Resim: 3

Türkiye'nin en önemli hayvancılık kentlerinden birisi olan Sivas'ta yaylıma çıkan, halk dilinde camız olarak bilinen manda ve inekler, sıcak havadan korunmak için Kızılırmak'a girip serinledi. 

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Gören Serengeti Ovası sanıyor ama burası Türkiye'de... - Resim: 4

Sivas'tan doğarak Karadeniz'e dökülen ve Türkiye'nin en uzun nehri olarak bilinen Kızılırmak'a giren manda ve ineklerin görüntüleri, belgeselleri aratmadı. 

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