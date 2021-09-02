Görenler gözlerine inanamadı! Arabada ayı var!
Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Veronika Dichka, bir Himalaya ayısı olan Toptyzhka'yı Sibirya'nın Novosibirsk şehri çevresinde ve ayının ağaçlara tırmanıp özgürce dolaşabileceği ormanlara ve tarlalara yaptığı gezilerde yanında götürüyor.
Rusya'da yaşayan 24 yaşındaki Veronika Dichka, bir Himalaya ayısı olan Toptyzhka'yı Sibirya'nın Novosibirsk şehri çevresinde ve ayının ağaçlara tırmanıp özgürce dolaşabileceği ormanlara ve tarlalara yaptığı gezilerde yanında götürüyor.
Dichka, araba sürerken yolcu koltuğunda oturan Toptyzhka ile seyahat ederken asla kafes kullanmadığını, bundan sonra da kullanmayı düşünmediğini ve buna karşı olduğunu söyledi.
24 yaşındaki kadın, "Toptyzhka arabada seyahat ederken oldukça sakin davranıyor ancak bazen emniyet kemerini çekerek oynamayı seviyor' diye konuştu.
'TAVIRLARI ÇOK OLUMLU'
"Ayının asıl ilgilendiği şey direksiyon simidi. Ayrıca burnuyla ışığı açıp kapayarak çok iyi vakit geçiriyordu" diyen Dichka, Toptyzkha'nın 'meraklı doğasından dolayı araba yolculuklarına karşı her zaman olumlu bir tavrı olduğunu' da sözlerine ekledi.