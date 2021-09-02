Görenler gözlerine inanamadı! Arabada ayı var!

'TAVIRLARI ÇOK OLUMLU'

"Ayının asıl ilgilendiği şey direksiyon simidi. Ayrıca burnuyla ışığı açıp kapayarak çok iyi vakit geçiriyordu" diyen Dichka, Toptyzkha'nın 'meraklı doğasından dolayı araba yolculuklarına karşı her zaman olumlu bir tavrı olduğunu' da sözlerine ekledi.