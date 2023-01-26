Görüntü Afrika'dan değil Türkiye'den! Anadolu Leoparı yeniden görüntülendi

'PARS ARAŞTIRMA VE İZLEME İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI'

DKMP Genel Müdürlüğü'ne gelen ihbarların değerlendirilmesi sonucu Türkiye'de en az 4 farklı alanda Leopar belirlendiği kaydedilerek, şöyle denildi:

"Ülkemizde Leoparın düzenli bir popülasyonundan bahsetmek bu aşamada mümkün olmamakla birlikte, kapsamlı bir araştırma ile mevcut-potansiyel yaşama alanlarının acilen belirlenmesi için Leopar araştırma birimi oluşturulmuş ve Leopar Eylem Planı çalışmaları başlatılmıştı. Eylem planının oluşturulmasında, bilimsel altlık oluşturmak üzere Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) Kedigiller Uzmanlar Grubu ve DKMP 6'ncı Bölge Müdürlüğünden uzmanların yer aldığı bir proje için TÜBİTAK'a yapılan başvuru kabul edildi. 18 Ocak 2023 tarihinde DKMP ile Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi arasında 'Pars Araştırma ve İzleme İş Birliği Protokolü' imzalandı. Proje ve protokoller kapsamında yapılacak çalışmalarla ülkemizde Anadolu Leoparı alt türünün yayılış haritası oluşturulacak, bulunması muhtemel alanlarda iz, dışkı, leş gibi işaretler araştırılacak. Ayrıca, yöre insanları ile görüşülerek bu alanlardaki bireylerin tespiti, koruma ve geliştirilme tedbirlerinin alınarak uygulamaya konulması, özellikle popülasyonun geleceği için dişi birey bulunması da eylem planının önemli konuları arasında yer alacak."