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  4. Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi

Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi

Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde aç kalan tilki şantiyeye geldi. Kedi ile tilkinin aynı kaptan beslendiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi - Resim: 1

Gülağaç ilçesi Demirci beldesinde İl Özel İdare'nin şantiyesinde görevli İbrahim Düzgün, akşamdan kalan yemekleri bir kaba koyup, şantiyedeki kediyi beslerken tilki geldi. 

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Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi - Resim: 2

Tilki, kedinin karnını doyurduğu kaba yaklaşarak beslendi.

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Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi - Resim: 3

Tilki ve kedinin sırayla karnını doyurdukları anlar, Düzgün tarafından cep telefonu ile görüntüledi. (DHA)

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Görüntüler Aksaray'dan! Tilki ile kedi aynı kaptan beslendi - Resim: 4
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