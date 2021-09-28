Görüntüler korkunç! Gökyüzünden ölü kuş yağdı

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi, Ust-Tarka'da yollar üzerinde yüzlerce ölü kuzgun görüntülendi. Yerel basın Bezformata'ya göre, ölü kuşların gökten düştüğünü gören sakinler endişe ve dehşet içindeyken diğer kuşların ya da başka bir hayvan türünün zarar görmediği belirtildi. Kuzgunların öldüğü bölgede veterinerlik yapan Sergei Kuzlyakin, yerel basına verdiği demeçte, toplu kuş ölümünün nedenini belirlemek için testlerin yapıldığını söyledi. Kuzlyakin, "1975'ten beri doktor olarak çalışıyorum ve bunu ilk defa görüyorum. Şok oldum" dedi.