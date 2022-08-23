Hakkari'de yılanların çiftleşme görüntüleri kameraya yansıdı! Yüzlerce yılan birleşme dansı yaptı
Hakkari 'de sürüler halinde ortaya çıkan yılanlar köy halkını tedirgin ederken sürüler halinde birleşme dansı yaptıkları görüntüler kameralara yansıdı.
Hakkari 'de sürüler halinde ortaya çıkan yılanlar köy halkını korkuttu. Uzmanlar ise sürülerin çiftleşmek için hareketlendiğini açıklayıp sakın öldürmeyin dediler. Peki yılanlar nasıl çiftleşir? Çiftleşme dansı nedir?
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli ile Karabağ köylerinin arasında yer alan ‘Yılan Pınarı’ bölgesi müthiş bir doğa olayına sahne oluyor. Her yıl Nisan ayında yılanlar sürüler halinde buraya akın ediyor. Bu sene de öyle oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte köy yollarında sürüler halinde yılanlar gezmeye başladı. Yılanların çiftleşme görüntüleri köylüleri ürpertirken uzmanlar 'sakın dokunmayın' diyor. İşte o görüntüler:
Yürekli ve Karabağ köyleri arasındaki bölgede yol boyu sürü halinde yılanların bulunması Brezilya'nın 'Yılan Adası'nı andırırken, görenleri ise hem korkutuyor hem de şaşırtıyor. Özellikle insanların olmadığı zamanlar açık alanlara çıkan yılanların zehirsiz olduğu da biliniyor.
Sakın dokunmayın çiftleşmeye çıktılar : Yılan Pınar'ındaki yılanların zararsız olduğunu belirten Ayhan Çelik şu bilgileri verdi:
- “Nisan ayının başların yılanlar çıkıyor. Bölgeye zaten ‘Yılan Pınarı’ deniliyor. Bu yılanlarda zararsız hayvanlardır. Kimse bu yılanları öldürmesin. Evet korkunç bir görüntüsü var ama kesinlikle zarar vermiyorlar. Özellikle her yıl olduğu gibi havaların ısınmasıyla yılanlar çiftleşme dönemiyle buralara akın ediyor. Yıllardır burada yılanlar var. Bizim bir ricamız var. Özellikle bu taraflara gelen vatandaşlara, yol boyu yılanlar çıkmış ve sürü halinde olabilirler ama asla zarar vermiyorlar. Hepsi zararsız ve su yılanıdır”.