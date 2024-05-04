Hatay'da katliam: Afrodizyak etkisi var diye katlediyorlar

Ateşli silahla vurulmuş bir yılan kartalının duyarlı bir vatandaş tarafından doğada yaralı halde bulunup kendisine bildirildiğini belirten Yoğurtçuoğlu, kutu içerisinde korumaya aldığı kuşu tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim etti. Bölgedeki vatandaşlara seslenen Yoğurtçuoğlu, "Yaralı bir yılan kartalı, bu hayvanlara ateş ederek neyi amaçlıyorsunuz? Bu bölgedeki doğaseverler, tüfek bırakmış insanlar bu işe devam edenleri uyarın, uyarıyı dinlemiyorsa şikayet edin. Avlanmak tamamen yasak, kuşların yuvaları var, göç etmeye çalışıyorlar ateş ediliyor" dedi.