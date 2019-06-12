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  3. 12 Haziran 2019 13:03

Hatay'da kuyuya düşen kirpi yavrusu kurtarıldı

Hatay'da kuyuya düştüğü tespit edilen bir kirpi yavrusu itfaiye erlerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. İtfaiye erleri sevimli kirpi yavrusuyla poz veren

Hatay'da kuyuya düşen kirpi yavrusu kurtarıldı

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Hatay'da kuyuya düşen kirpi yavrusu kurtarıldı

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Hatay'da kuyuya düşen kirpi yavrusu kurtarıldı

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Hatay'da kuyuya düşen kirpi yavrusu kurtarıldı

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