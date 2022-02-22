Hayvanat bahçesinde kan donduran saldırı! Görevliyi ziyaretçilerin gözü önünde parçaladı
İsviçre'nin Zürih şehrinde bir hayvanat bahçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Kaplanlarla ilgilenen 55 yaşındaki kadın ziyaretçilerin gözü önünde saldırıya uğradı. .
İsviçre'nin Zürih şehrinde hayvanat bahçesini ziyaret edenler korkunç bir olaya şahit oldu. Kadın görevli, ismi İrina olan kaplanın kafesine girdiği anda hayvan, kadına saldırdı.
Ziyaretçilerin bağırması üzerine hayvanat bahçesinin diğer görevlileri, kafese girip kadını kaplanın elinden kurtardılar.
Hayvanat bahçesinin sağlık görevlileri kadını yaşama döndürmek için kalp mesajı yaptılar ancak talihsiz kadın tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.
Kaplanın beş yıl önce hayvanat bahçesinde doğduğunu, davranışlarının her hangi bir anormallik olmadığını ve saldırgan tavırlarının olmadığını söyleyen Hayvanat bahçesi müdürü Severin Dressen, kaplanın kontrol altına alındığını ve olaya şahit olan bütün ziyaretçilerin psikolojik tedavi altına alındıklarını söyledi.