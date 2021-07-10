Horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor

İlk anda durumu anlamayan Aslan, horoz kalktığında ise altındaki yumurtasını fark etti. Uzun yıllar Tarım İl Müdürlüğü de dahil kamuda çeşitli görevler yaptığını, yurt içi ve yurt dışında mesleğiyle alakalı gezileri olduğunu belirten Aslan, daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını belirtti. Öğrenenler de bu duruma şaşırdı.