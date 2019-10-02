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  3. 02 Ekim 2019 11:06

İnanılmaz anlar ! Tavşan, ahtapota yem oldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında bir dalgıç tarafından kaydedilen görüntüler şaşırttı. Görüntülerde, ahtapotun bir tavşanı yediği görülüyor.

İnanılmaz anlar ! Tavşan, ahtapota yem oldu

Çanakkale'de büyük balıkları avlamasıyla tanınan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (46), halk arasında Tavşan Adası olarak bilinen Mavriya Adası açıklarında levrek avı için yaptığı dalışta, bir ahtapotun kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Su kenarına gelen tavşanı, ahtapotun ani bir hareket ile avladığını düşündüğünü söyleyen Turan'ın sualtı kamerası ile çekip sosyal medya hesabından paylaştığı görüntü, ilgi gördü.

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İnanılmaz anlar ! Tavşan, ahtapota yem oldu

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İnanılmaz anlar ! Tavşan, ahtapota yem oldu

Çanakkale Boğazı’nda büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalışlar yapan Müjdat Turan, Bozcaada ilçesi açıklarında, halk arasında Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'nda zıpkın ile levrek avlamak için suya daldı. Turan, deniz dibinde avını ararken, ilginç bir olayla karşılaştı. Bir ahtapotun, yuvasının yanında kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü. Turan, tavşanı almak istedi. Ancak ahtapot, avını bırakmamak için direndi. Tavşanı midesine indiren ahtapot, bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.

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İnanılmaz anlar ! Tavşan, ahtapota yem oldu

Turan, serinlemek için su kenarına geldiğinde ahtapot tarafından ani bir hareket ile avlandığını düşündüğünü söylediği tavşanı kollarıyla sararak yiyen ahtapotu sualtı kamerası ile saniye saniye görüntüledi.

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