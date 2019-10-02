İnanılmaz anlar ! Tavşan, ahtapota yem oldu

Çanakkale Boğazı’nda büyük balıkları avlamak ve görüntülemek için serbest dalışlar yapan Müjdat Turan, Bozcaada ilçesi açıklarında, halk arasında Tavşan Adası olarak da bilinen Mavriya Adası'nda zıpkın ile levrek avlamak için suya daldı. Turan, deniz dibinde avını ararken, ilginç bir olayla karşılaştı. Bir ahtapotun, yuvasının yanında kendisinden 4 kat büyüklükteki tavşanı yediğini gördü. Turan, tavşanı almak istedi. Ancak ahtapot, avını bırakmamak için direndi. Tavşanı midesine indiren ahtapot, bir süre sonra yüzerek gözden kayboldu.