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  4. İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul

İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul

İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı.

İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul - Resim: 1

İstanbul’da şehirden uzak bölgelerde geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor. 

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İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul - Resim: 2

Arnavutköy çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor. 

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İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul - Resim: 3

Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandaların yolcuğu havadan görüntülendi. 

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İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul - Resim: 4

Yolları adeta ezberlemişçesine çobanı tek sıra halinde takip eden manda sürücü bir süre sonra gölün ortasından geçiş yaptı. 

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