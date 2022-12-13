İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
İstanbul’da mandaların yolculuğu havadan çekilen görüntülerle adeta Afrika’yı aratmadı.
İstanbul’da şehirden uzak bölgelerde geçimlerini besicilikle sağlayan vatandaşlar hayvanlarını gün içinde kırsal kesimde gezdiriyor.
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Arnavutköy çevresinde mandacılık yapan besiciler hayvanlarını gün içinde Sazlıdere gölü ve çevresinde gezdiriyor.
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Su seviyesinin düştüğü göl çevresinde otlayan mandaların yolcuğu havadan görüntülendi.
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Yolları adeta ezberlemişçesine çobanı tek sıra halinde takip eden manda sürücü bir süre sonra gölün ortasından geçiş yaptı.
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