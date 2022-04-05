İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın

'BİZİ ALANINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'

Köpek saldırılarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirten Semih Soydemir, "Köpeklerin saldırma olayı çok farklı aslında. 'İnsan kaynaklı' diyebiliriz, 'sosyalleşme kaynaklı' diyebiliriz. Benim gözümdeki en büyük sorun ise bizim bakamadığımız veya sokakta olan köpeklerimizi hep bir araya toplamamız.