İşin uzmanı anlattı: Köpeğin yanından geçerken bunu sakın yapmayın
Kocaeli'de köpek eğitmeni Semin Soydemir, olası köpek saldırısında yapılması gerekenleri anlattı.
Köpek eğitmeni Semih Soydemir, son dönemde farklı illerde meydana gelen köpek saldırıları üzerinden, olası saldırı anında yapılması gerekenleri anlattı.
Köpekle karşılaşıldığında soğukkanlı olmanın çok önemli olduğunu belirten Soydemir, göz teması kurulmasından kesinlikle kaçınılması gerektiğini söyledi.
Köpeklerin, göz teması kurulmasını meydan okuma olarak algıladığını açıklayan Soydemir, göz teması kurmaktan kaçınılması halinde yüksek ihtimalle köpeğin uzaklaşacağını belirtti.
'BİZİ ALANINDAN UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYOR'
Köpek saldırılarının çoğunun insan kaynaklı olduğunu belirten Semih Soydemir, "Köpeklerin saldırma olayı çok farklı aslında. 'İnsan kaynaklı' diyebiliriz, 'sosyalleşme kaynaklı' diyebiliriz. Benim gözümdeki en büyük sorun ise bizim bakamadığımız veya sokakta olan köpeklerimizi hep bir araya toplamamız.