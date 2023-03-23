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  4. İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?''

İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?''

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' - Resim: 1

Mega kent İstanbul'un kıyı kesiminde gezen vatandaşlar, Boğaz'da hiç de alışık olmadık bir manzarayla karşılaştı. 

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İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' - Resim: 2

Denizde batıp çıkan canlının ne olduğunu önce anlamayan vatandaşlar, su samuru olduğunun farkına varınca şaşkına döndü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, su samurunu görüntüledi. 

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İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?'' - Resim: 3

Bir görünüp bir kaybolan su samurunu çeken vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.

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