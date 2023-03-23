İstanbul Boğazı'nın sürpriz misafiri! ''Bunun burada ne işi var?''
İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan su samuru görenleri şaşırttı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Mega kent İstanbul'un kıyı kesiminde gezen vatandaşlar, Boğaz'da hiç de alışık olmadık bir manzarayla karşılaştı.
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Denizde batıp çıkan canlının ne olduğunu önce anlamayan vatandaşlar, su samuru olduğunun farkına varınca şaşkına döndü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, su samurunu görüntüledi.
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Bir görünüp bir kaybolan su samurunu çeken vatandaşlar, "Bunun burada ne işi var" diyerek şaşkınlıklarını dile getirdi.
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