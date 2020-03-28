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  3. 28 Mart 2020 11:46

İstanbul'a binlerce leylek akını

İstanbul'a her sene baharın geldiğini müjdeleyen leylekler geri geldi. İstanbul'un kırsal alanlarında görülen leylekler büyük heyecan yarattı.

İstanbul'a binlerce leylek akını

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İstanbul'a binlerce leylek akını

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İstanbul'a binlerce leylek akını

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İstanbul'a binlerce leylek akını

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