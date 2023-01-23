İstanbul'a komşu ayı ve kurt sürüsü kamerada!

Yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği için çalışmalar yaptıklarını belirten İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Yaban hayatı ile ilgili ciddi bir azalma oluşup oluşmadığını merak ediyorduk. Bizim için en çarpıcı sonuç önemli derecede ayı ve kurt verisi elde etmemiz oldu. Bu çalışmanın sonucunda 9 aylık sürede tahmin ettiğimizden daha fazla ayıların ve kurtların hala o alanda dolaşabildiğini gördük. Bu durum hayvanlar açısından çok güzel bir sonuç ama yaban hayvanlarının daha sık görülmesi insanlar açısından tedirgin edici olabiliyor. Bu noktada insanlarımız yeterli tedbirleri alırsa eğer kötü sonuçlanabilecek karşılaşmaların önüne geçebilir. Hedefimiz zaten bu tarz kötü sonuçlar olmadan bölge hakkında fikir sahibi olmaktı. Bunun neticesinde hem bölgedeki yetkilileri hem de insanları bu noktada uyarabilecek veriler elde etmekti. Ön sonuçlarımız güzel neticelendi. Bölgede insan faaliyeti artmış olsa da yaban hayvanlarının bölgede hala mevcut olduğunu tespit ettik. Biyoçeşitliliğin korunması açısından önemli bir gözlem bu. Yaban hayvanlarının besin ve saklanma alanı bulabildikleri yerler hala var demektir. Ve insan baskısı altında olan bu bölgelerin korunması doğal yaşamın devamlılığı için büyük önem taşımakta. Önümüzdeki süreçlerde de bu alanlarla ilgili daha detaylı ve devamlı çalışmaların yapılarak doğa koruma çalışmalarının planlanması gerektiğini düşünüyoruz. Örneğin, kereste kesimi yapılan bölgelerde çok az veri elde ettik. Çok yakınında bir başka bölgedeki kesim olmayan yerden daha fazla veri elde ettik. Zaman zaman işimiz gece vakitlerine kadar sürdü, geri dönüş yollarında kaybolduğumuz oldu, arabamız çamura saplandı ama zorluklara rağmen yine gider o çalışmaları yaparız" dedi.