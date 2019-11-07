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  3. 07 Kasım 2019 18:57

İstanbul'daki Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nın birincisi o oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince koruma altında tutulan Van kedilerinden "Su", İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda birinci oldu.

İstanbul'daki Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nın birincisi o oldu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezince koruma altında tutulan Van kedilerinden "Su", İstanbul'da düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"nda birinci oldu.

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İstanbul'daki Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nın birincisi o oldu

Van'daki "Kedi Villası"nda koruma altına alınan kardeş kediler "Su" ve "Başak", 2 ve 3 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilen "7. Uluslararası Evcil Hayvan Ürün Malzeme ve Aksesuar Tedarikçileri Fuarı" kapsamında düzenlenen "Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması"na katıldı.

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İstanbul'daki Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nın birincisi o oldu

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İstanbul'daki Uluslararası Mutlu Kediler Yarışması'nın birincisi o oldu


Yarışmada "Su", jüriden en yüksek puanı alarak birinci oldu.

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