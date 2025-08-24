İstanbul'un ''belalı muhtarı'' ortalığı birbirine kattı

Kedinin bu tavrına şaşırdıklarını ifade eden iş merkezi esnaflarından Ayhan Sarı, “Muhtar 2 yıldır burada takılıyor ama sürekli gidip geliyor. Bütün mağazalar tanıyor muhtarı, hepimiz biliyoruz. Geçen gün burada beklerken bir turist geçti. Yanında küçücük bir süs köpeği vardı. Muhtar birden agresifleşti, saldırmaya başladı. Biz de anlamadık, normalde daha önce hiç böyle bir şey yapmazdı. Kadın köpeği aldı, yukarı doğru kaldırdı ama kedi üstüne çıktı. Biz bayağı şaşırdık çünkü Muhtar agresif bir kedi değil; çok uysal, sevecen bir kedi, herkes sever. Hiçbir şekilde saldırmaz. Ama o gün ne olduysa saldırganlaştı, kendini korumaya çalıştı. Köpeğe bir şey olmadı, sahibi de tam zamanında aldı zaten. Biz sadece Muhtar'ın böyle bir şey yapmasına şaşırdık. Çok şükür şu an hem Muhtar iyi hem de köpek iyi, olay geçti gitti" diye konuştu.