İstanbul'un sevimli maskotu ölü olarak bulundu

Balıkçı Hüseyin Topal, "Bölgemizde su samurları mevcut. Son bir kaç gün içinde ölümler meydana geliyor ama neden olduğunu buraya bir ekip gelmeden bilemeyiz. Limanımızda su samurları mevcut, geliyorlar taşların üzerine çıkıyorlar. Taşa çıkıyorlar, bizi görünce tekrar denize atlıyorlar. Liman içerisinde balıkları kovalıyorlar. Aslında biz balıkçıların biraz düşmanıdır bu su samurları ama her ne kadar düşman da olsak sonuçta bir varlık. Bir aile grubu olarak gören arkadaşlar var, ben tek olarak görüyorum, aileyi pek görmedim. Araştırılırsa iyi olur. Sonuçta bir deniz canlısı, her ne kadar bizi rahatsız da etse balıkçılar olarak; her türlü deniz canlısını seviyoruz. Umarım bir daha ölümler gerçekleşmez, umarım bu tarz şeyler yaşanmaz. Sonuçta hepsine ihtiyacımız var. Ekolojik düzende hepsinin bir bağlantısı var. Umarım gerekli ekip araştırmasını yapar ve ölümlerini gerçekte neden olduğunu bulabilir" dedi. (DHA)