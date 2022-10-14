İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında

“YAŞANMIŞLIĞIN İZLERİNİ TAŞIYOR”

Keşfin lideri Chris Fischer köpekbalığının genel görüntüsünü inceledikten sonra, “O çok yaşlı bir yaratık tam bir okyanus kraliçesi ve bir anne. Yıllar öncesine uzanan yaşamının derin ve zengin hikayesini anlatan tüm yaralara ve renk değişimlerine sahip. Bu köpekbalığının yanında dururken farklı hissediyorsunuz. Kendinizi küçük hissetmenize neden olacak kadar duygusal ve alçakgönüllü bir deneyim” dedi.