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  4. İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında

İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında

Dünyanın dört bir yanında köpekbalıklarını etiketleyen ve izleyen bir ekip, Kuzey Atlantik'te 250 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda bir köpekbalığı yakaladı.

İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında - Resim: 1

Kanada’nın doğusundaki Nova Scotia bölgesinde yakalanan bir köpekbalığı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. 

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İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında - Resim: 2

Keşif gezisine liderlik eden Chris Fischer, McClatchy News'e köpekbalığının 50 yaşından büyük olduğunu söyledi. 

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İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında - Resim: 3

250 kilogram ağırlığındaki balık grubun yakaladığı en büyük köpekbalığı olarak tarihe geçti.

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İşte Okyanusun Kraliçesi... Uzunluğu tam 5 metre, 250 kilogram ağırlığında - Resim: 4

“YAŞANMIŞLIĞIN İZLERİNİ TAŞIYOR”

Keşfin lideri Chris Fischer köpekbalığının genel görüntüsünü inceledikten sonra, “O çok yaşlı bir yaratık tam bir okyanus kraliçesi ve bir anne. Yıllar öncesine uzanan yaşamının derin ve zengin hikayesini anlatan tüm yaralara ve renk değişimlerine sahip. Bu köpekbalığının yanında dururken farklı hissediyorsunuz. Kendinizi küçük hissetmenize neden olacak kadar duygusal ve alçakgönüllü bir deneyim” dedi.

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