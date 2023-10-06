İşte yılın En Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri

‘Pazartesi sıkıntısı.’ Fotoğraf: John Blumenkamp

Blumenkamp, ABD’nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Ulusal Parkı’nda büyük gri baykuşun muhteşem bir pozunu yakalamak için bekliyordu: “Ardından, kısa bir süre için hareketsizce durdu… daha sonra da bu poz geldi. Çekerken gülümsedim.”