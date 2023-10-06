İşte yılın En Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları finalistleri
2023 Komik Vahşi Yaşam Fotoğrafları'nda finale kalan ‘hepsi de birbirinden komik ve bu dünyayı paylaştığımız harika vahşi yaşama hayranlık uyandıracak ya da kıkırdatacak’ fotoğraflar
‘Bir öpücük lütfen.’ Fotoğraf: Brigitte Alcalay Marcon
‘Affedersiniz bayım, ama sanırım sigara içmek için biraz gençsiniz.’ Fotoğraf: Dakota Vaccaro
Dakota Vaccaro, Virjinya ormanlarının derinliklerinde çalışırken gri yavru tilkiyi çekti: “Avının ardından yorgun düşen yavru, bir puroya benzeyen odunu ağzında tutmaya devam ederek karnının üzerine uzandı.”
‘Pazartesi sıkıntısı.’ Fotoğraf: John Blumenkamp
Blumenkamp, ABD’nin Wyoming eyaletindeki Grand Teton Ulusal Parkı’nda büyük gri baykuşun muhteşem bir pozunu yakalamak için bekliyordu: “Ardından, kısa bir süre için hareketsizce durdu… daha sonra da bu poz geldi. Çekerken gülümsedim.”
‘Anlaşmazlık.’ Fotoğraf: Jacek Stankiewicz
Stankiewicz, Polonya’nın Bialowieza Ormanı’ndaki kuşları izlerken bu kareyi yakaladı: “Bu genç iskete, bir ebeveyniyle mi tartışıyor?”