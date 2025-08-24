İzmir'de büyüleyen tur: Türkiye'nin en sevimli misafirleriyle yolculuk yapıyorlar

Bölgenin birçok habitata ev sahipliği yaptığını ifade eden Yaraşlı, "Flamingo gibi tuzlu habitatları seven canlılar burada yaşıyor. Sonbahar ve kış aylarında yağan yağışlarla kuzeyden gelen ördek türleri, kuğu, kaz, karabatak türleri de buradaki tatlı suları tercih ediyor. Kuş türlerinin yanı sıra buraya özgü bitki ve memeli türleri de çokça var. Akdeniz foku, caretta caretta gibi nesli tehlike altında olan türler de Gediz Deltası'nda balıklarla, kuşlarla, bitkilerle birlikte aynı yaşam alanını paylaşıyor. Çok zengin bir bölgede yaşıyoruz. Bunun çok büyük bir değer olduğunu, alanları koruyarak yerli ve yabancı turistlere aktarıyoruz. İzmir'in hem tanıtımını yapmak hem de İzmir ekonomisine katkı sağlamak gibi amacımız var" ifadelerinde bulundu.