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Kangal köpeği ile ayı karşı karşıya! Arkasına bakmadan kaçtı

Tokat'ın Almus ilçesine koyun sürüsüne yaklaşan ayıyı, Kangal köpeği uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Kangal köpeği ile ayı karşı karşıya! Arkasına bakmadan kaçtı - Resim: 1

Olay, ilçeye bağlı Arısu köyünde meydana geldi. Dumanlı Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Bilal Şahin, bir ayının koyun sürüsüne doğru yaklaştığını fark etti.

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Kangal köpeği ile ayı karşı karşıya! Arkasına bakmadan kaçtı - Resim: 2

Bu sırada Kangal köpeği, Şahin'in komutuyla ayının hayvanlara yaklaşmasını engelledi. Kangal köpeğinin havlamasıyla ürken ayı, koşarak bölgeden uzaklaştı.

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Kangal köpeği ile ayı karşı karşıya! Arkasına bakmadan kaçtı - Resim: 3

 Bilal Şahin, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. 

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