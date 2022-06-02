Kangal köpeği ile ayı karşı karşıya! Arkasına bakmadan kaçtı
Tokat'ın Almus ilçesine koyun sürüsüne yaklaşan ayıyı, Kangal köpeği uzaklaştırdı. O anlar kameraya yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Arısu köyünde meydana geldi. Dumanlı Yaylası'nda hayvanlarını otlatan Bilal Şahin, bir ayının koyun sürüsüne doğru yaklaştığını fark etti.
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Bu sırada Kangal köpeği, Şahin'in komutuyla ayının hayvanlara yaklaşmasını engelledi. Kangal köpeğinin havlamasıyla ürken ayı, koşarak bölgeden uzaklaştı.
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Bilal Şahin, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.
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